Cagliari-Modena 1-0, Rog regala la vittoria ai rossoblù

Basta il gol di Rog nel primo tempo a un Cagliari sprecone ma vincente. I rossoblù, in attesa delle altre partite, salgono momentaneamente al terzo posto

Di: Marco Orrù

Un gol di Rog a metà primo tempo e il Cagliari torna alla vittoria dopo la sconfitta di Ferrara della settimana scorsa. Un Cagliari convincente con l’unica pecca di non aver sfruttato le tante occasioni per il 2-0.

LA CRONACA

Liverani schiera Radunovic in porta, Zappa e Obert sulle fasce, Altare-Goldaniga coppia centrale, Rog-Viola-Makoumbou in mezzo, Nandez e Mancosu dietro Lapadula in attacco. La prima chance del match è del Cagliari con Mancosu, che al 7’ con il destro appena dentro l’area di rigore impegna Gagno con un tiro forte ma ben respinto dal portiere gialloblù. È sempre il numero 5 sardo ad essere pericoloso per il Cagliari, al 20’ altro destro da dentro l’area di rigore, stavolta però finito di poco alto. E un minuto dopo, nemmeno a dirlo, cross di Viola e inserimento ancora di Mancosu che di testa ruba il tempo ai difensori e conclude alto. Al 22’ il Cagliari spinge e con Viola con un sinistro da fuori calcia alto veramente di pochissimo. Al 28’ segna Rog per il Cagliari, un colpo di testa a porta vuota su assistenza di Nandez, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al Var però l’arbitro convalida la rete dei rossoblù che così vanno in vantaggio. Al 34’ Lapadula ci prova addirittura da centrocampo avendo visto il portiere fuori dai pali, ma Gagno recupera la posizione e la blocca. Dominio rossoblù in questo primo tempo. Al 45’ si fa vedere il Modena con Diaw, destro incrociato che per poco beffa Radunovic, sorpreso anche dalla deviazione di Goldaniga. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa si apre con un brivido, un inserimento da dietro di Gargiulo che per poco di testa batte Radunovic. Al 51’ Mancosu con un assist favoloso per Lapadula che al volo colpisce di sinistro ma Gagno è attento e respinge. Al 57’ altro pericolo portato dal Modena alla porta del Cagliari con un altro colpo di testa, stavolta di Falcinelli che da pochi passi non castiga Radunovic. Al 63’ discesa di Nandez sulla destra, palla in mezzo per Lapadula che però calcia troppo debolmente e Cragno ancora respinge in corner. Al 68’ fuori Lapadula, Obert e Rog, dentro Pavoletti, Barreca e Deiola. Al 71’ discesa di Pavoletti, palla dentro per Makoumbou che viene fermato prima del tiro, arriva Deiola ma Gagno è miracoloso e respinge ancora. Al 76’ altra chance sprecata dal Cagliari stavolta con Pavoletti che, servito da Mancosu, col destro calcia fuori da ottima posizione. All’83’ dentro Dossena e fuori Nandez. Al 90’ dentro anche Luvumbo per Viola. Cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia più.

Foto Cagliari Calcio