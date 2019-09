Vino e basket: la Dinamo alle tenute Sella&Mosca

I biancoblu ospiti, ieri, dell’azienda vitivinicola

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Si è tenuto ieri sera l’ormai classico appuntamento della Dinamo Banco di Sardegna alle Tenute Sella&Mosca. Accolta dai giornalisti Mino Taveri e Valentina Caruso, la società si è presentata nella cornice dell’azienda vitivinicola che quest’anno spegnerà le 120 candeline.

In apertura il saluto di benvenuto da parte della famiglia Moretti, patron dell’azienda padrona di casa, dal direttore Export di Sella & Mosca, Davide Champion.

Non sono voluti mancare, neanche, i Sindaci di Alghero, Mario Conoci, e di Sassari, Nanni Campus, oltre che il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Bruno Perra.

Erano presente anche il direttore generale del main sponsor Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, Silvia Del Sole, responsabile Comunicazione e Brand di Reale Mutua, Rossella Iandolo, Procurement Vice President di Air Italy, il direttore generale della Fondazione di Sardegna, Carlo Mannoni, il responsabile Marketing di prodotto e comunicazione Tiscali, Cristiana Mura, il direttore della centrale di Fiume Santo di EP Produzione Paolo Appeddu e l’amministratore unico di EYE sport, Alessandro Ariu.

Poi le presentazioni di casa biancoblu, con il general Manager Federico Pasquini, il coach Gianmarco Pozzecco, gli assistant Edoardo Casalone e Gerry Gerosa e il preparatore fisico Matteo Boccolini. E i giocatori, aprendo con i giovanissimi Marco Antonio Re, Luca Sanna e Christian Martis, aggregati al ritiro della prima squadra.

Le presentazioni dei giocatori è iniziata con Marco Spissu, il video saluto Jamel McLean, atteso nei prossimi giorni a Sassari, Miro Bilan, Lorenzo Bucarelli, il capitano Jack Devecchi, l’ala lituana aggregata alla preparazione Paulius Sorokas, Dwayne Evans, Daniele Magro, Dyshawn Pierre, Stefano Gentile, Marco Maganza, Michele Vitali e Curtis Jerrells.

“Ringrazio tutti per esserci sempre e per aver voluto prendere parte a questa gala – ha sottolineato Sardara -. Voi sponsor siete l’essenza del progetto insieme con i tifosi. Per noi è importantissimo il confronto con i nostri partner e il nostro progetto può funzionare solo dando valore e qualità a tutto ciò che facciamo. Ci tengo a ringraziare anche le Istituzioni che ci sostengono in modo importante. La Dinamo è un sistema che poggia le proprie basi sulla squadra, sui tifosi, sugli sponsor e sulle istituzioni, tutti con un ruolo fondamentale”.