Cagliari-Inter, Maran: "Anima e cuore per cancellare la falsa partenza"

Domani alla Sardegna Arena arriva la formazione di Antonio Conte reduce dal 4-0 con il Lecce. Fischio d’inizio alle 20.45

Di: Marco Orrù

Dopo la sconfitta contro il Brescia, per il Cagliari di mister Maran arriva l'Inter alla Sardegna Arena.

Una sfida difficile che il tecnico rossoblù presenta così in conferenza stampa: Qual è il nostro stato d'animo?

"Pavoletti rappresenta molto per questa squadra, è stato un duro colpo. Noi sfruttiamo tanto le sue caratteristiche, dovremo cambiare qualcosa. Questo infortunio va a sommarsi a quello di Cragno, ma ora sono arrivati due ragazzi nuovi e quindi c'è da lavorare per mettere nuova linfa ad un impianto già collaudato. Le prestazioni passano da tante cose, cercheremo di sfruttare la rabbia di questi giorni”.

Con l'Inter già decisiva?

“Per il morale è importante fare bene e mettere in campo anima e cuore, al di là del risultato. È una partita che deve darci la spinta giusta dopo la falsa partenza. L'Inter è cambiata moltissimo con l'arrivo di Conte, ha aumentato il suo valore tecnico e di squadra. Sarà tra le tre protagoniste di tutto il campionato”.

Conte?

“Ha sempre avuto grandi qualità, è sicuramente uno degli allenatori più vincenti che ci sono in giro”.

Nainggolan?

“In settimana ci sono state tante novità e quindi mi tengo fino a domani mattina il dubbio su dove farlo giocare”.

Barella? É figlio di questa terra e di questa maglia, sono contento di rivederlo e spero che abbia una bella accoglienza”.

Olsen e Simeone?

“Sono arrivati ieri, sto riflettendo sul da farsi, sono due ruoli diversi, mi serve ancora tempo e parlerò anche con loro per non lasciare nulla di intentato. Servirà essere pignoli e attenti ad ogni particolare”.

Castro?

“In tutte le mie valutazioni c'è anche lui, è tornato in campo la scorsa settimana dopo il post infortunio, devo capire anche con lui quanto tempo ha sulle gambe. Pellegrini? Settimana scorsa era appena arrivato, ne ha aggiunto un'altra quindi è pronto a giocare”.

La mancanza del regista?

“Solo nel finale abbiano forzato delle situazioni che non andavano forzate. Il regista comunque ce l'abbiamo, anzi ne abbiamo due o tre. Contro il Brescia il gol annullato a loro ci ha un pó cambiati, in negativo, ho visto un coraggio diverso. Dovevamo fare molto meglio. Nainggolan? Ha vissuto una settimana serena, non deve dimostrare nulla all'Inter, deve pensare al Cagliari ma lui lo sa, ed è voglioso di fare una bella situazione”.

Mercato?

“Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo stati bravi e tempestivi a sostituire gli infortunati, penso che c'è poco da dire, sono contento. Ci saranno forse delle cose in uscita, io devo pensare al campo”.