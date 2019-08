Cagliari, che tegola: lesione al crociato per Pavoletti

Intanto arrivano Simeone e Olsen e parte Han. Pellegrini in Nazionale

Di: Marco Orrù

Giornata incredibilmente ricca di notizie in casa Cagliari. Iniziamo da quella più brutta, ovvero l’infortunio di Pavoletti: secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante rossoblù, infortunatosi nel match contro il Brescia, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno. In attesa di ufficialità che arriveranno dal club rossoblù, si sa già che “Pavo” starà fuori dai 3 ai 6 mesi, compromettendo dunque quasi tutta la stagione, forse anche la possibilità di essere convocato per gli Europei.

Per questo motivo, il Cagliari nelle ultime ore ha accelerato per l’acquisto dell’attaccante Giovanni Simeone dalla Fiorentina, giunto stamane nel capoluogo sardo, per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Simeone, che arriva in prestito con obbligo di riscatto, andrà a sostituire proprio Pavoletti al centro dell’attacco di Maran. Per ovviare all’assenza di un altro dei pilastri del Cagliari, ovvero Cragno, anche lui a lungo fuori per infortunio, la dirigenza ha poi compiuto un altro sforzo sul mercato portando in Sardegna Robin Olsen, portiere della Roma e della Nazionale svedese, giunto anche lui stamane all’aeroporto di Elmas per poi espletare tutte le formalità del proprio trasferimento.

Per due giocatori che arrivano, uno che lascia. Cagliari e Juventus hanno raggiunto l’accordo per il passaggio dell’attaccante nordcoreano Han Kwang-Song in bianconero in cambio di una cifra che si aggirerà attorno ai 5 milioni di euro.

Infine, una bella notizia. Luca Pellegrini è stato convocato dal mister Roberto Mancini in Nazionale A per le sfide valevoli per le qualificazioni all’Europeo 2020 contro Armenia e Finlandia. Il terzino rossoblù è tornato in Sardegna la settimana scorsa dopo che vi era stato già negli ultimi sei mesi dello scorso campionato, stavolta in prestito dalla Juventus e non dalla Roma.