Da sabato il secondo torneo Air Italy

Rinnovata la partnership sino al 2022. Annunciato l’arrivo di Claims McLean

Di: Antonio Caria

È stato presentato questa mattina, presso il Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia, il secondo Basketball Tournament Air Italy, quadrangolare che aprirà la preseason giocata della Dinamo Banco di Sardegna.

Un torneo al quale parteciperanno anche l’Efes Istanbul, la Reale Mutua Basket Torino e l’ Urania Milano e che andrà in scena sabato 31 e domenica 1 settembre al GeoPalace.

Erano presenti il numero uno dei biancoblu Stefano Sardara, il Senior Vice-President Marketing & Corporate Communications della compagnia aerea Air Italy, Brian Thomas Ashby, il coach biancoblu Gianmarco Pozzecco, quello della Reale Mutua BDemis Cavina e il general manager del Geovillage Fabio Docche.

“Siamo strafelici di essere qui oggi – queste le parole di Sardara – per presentare questo evento che, come sempre da tanti anni, è ospitato al Geovillage, struttura che si sta confermando sempre più un’eccellenza nell’accoglienza e nei servizi alle nostre squadre. Da sempre tutti i nostri ospiti internazionali rimangono colpiti per l’altissimo livello di organizzazione che, devo dire, ogni anno migliora ancora. Siamo vicini al debutto e lo faremo con Air Italy, nostro sponsor storico che ci segue e ci sostiene fin dall’inizio, con una partnership di eccellenza che ci consente di programmare al meglio i nostri spostamenti e la nostra attività”.

Una partnership nata nel 2011 e che proseguirà sino al 2022: “Sono felicissimo di essere nuovamente qui per presentare il Torneo Air Italy – queste le parole di Thomas Ashby Senior – ed è con grande orgoglio che oggi annuncio che Air Italy ha deciso di rinnovare la partnership con Dinamo per le prossime tre stagioni, fino al 2022. Lo scorso anno vi avevo detto che sarebbe stata una grande stagione sia per noi sia per la Dinamo e oggi so di poter confermare che lo è stata, per noi con l’inaugurazione delle destinazioni per Los Angeles, San Francisco e Toronto, per la Dinamo con la grande crescita e i risultati raggiunti, culminati con la vittoria della Fiba Europe Cup e la straordinaria galoppata fino alla finale scudetto. Per questo faccio i complimenti al presidente Sardara e alla squadra: ora ci prepariamo a una nuova stagione e a nuove sfide, che per Air Italy si concretizzeranno nel prossimo lancio di nuove destinazioni per Mombasa, Zanzibar, Tenerife e Maldive, mentre allo stesso tempo la Dinamo dovrà affrontare le nuove avventure in campionato e in Basketball Champions League. Come lo scorso anno siamo fiduciosi che la Dinamo raggiunga grandi risultati e siamo onorati di essere al suo fianco con il nostro supporto, dando ancora solidità alla nostra partnership per altri tre anni. Alla Dinamo i nostri migliori auguri per questo debutto nel Torneo Air Italy e per la stagione che si prepara ad affrontare”.

“Ringrazio la Dinamo – ha sottolineato Docche – e le quattro squadre partecipanti per aver scelto ancora una volta il Geovillage per le loro attività. Siamo orgogliosi di ospitare da sempre il Torneo Air Italy e anche quest’anno contiamo di riempire il nostro palazzetto accogliendo il massimo numero di appassionati. Come già annunciato nei giorni scorsi i biglietti per assistere alle gare sono già disponibili in prevendita sia a Olbia sia a Sassari: abbiamo deciso di premiare la partecipazione dei più piccoli rendendo gratuito l’ingresso ai bambini e garantendo un biglietto ridotto ai loro genitori accompagnatori. Teniamo tantissimo a rendere fruibile al massimo questo grande evento sportivo che ospitiamo ogni anno con grande orgoglio”.

“Voglio ringraziare Fabio Docche e tutti i collaboratori del Geovillage per la eccellente organizzazione – così Poz -. Stare in un posto così attrezzato e confortevole ci permette di vivere la quotidianità di questa preparazione con la massima serenità, disponendo di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Voglio ringraziare anche Mr Ashby per il supporto che Air Italy garantisce con grande professionalità e disponibilità alla squadra e a tutto il Club. Il fatto che oggi abbia annunciato il rinnovo della partnership è senz’altro motivo di orgoglio e tranquillità per iniziare la nuova stagione”.

“Per noi questo ritiro è importantissimo – ha rimarcato coach Cavina – , siamo una squadra neo nata e questo periodo di training e di confronto con altre realtà del basket della massima serie e della A2 è fondamentale in questa annata di avvio. Questa location ci permette di fare la migliore preparazione con la migliore logistica che si possa desiderare e ringrazio a Dinamo per il supporto che ci sta dando nell'intero nostro progetto. Non vediamo l'ora di andare in campo”.

Questo il programma: Sabato 31 agosto, alle 18:00, Anadolu Efes istanbul vs Urania Milano ealle 20:30 Dinamo Banco di Sardegna vs Reale Mutua Torino.

Domenica 1 settembre, alle 18:00, si disputerà la finale per il terzo e quarto posto mentre alle 20:30 la finalissima

Sul fronte arrivi, dopo l’annuncio a sorpresa della partenza di Polonara, la Società sassarese ha annunciato l’accordo con Jamel Claims McLean, ala-centro classe 1988, 203 centimetri per 104 chilogrammi, l’ultima stagione al Lokomotiv Kuban.