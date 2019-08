Polonara lascia la Dinamo

L’annuncio della Società: “Dare al giocatore la grande opportunità di poter accettare la richiesta di un top club europeo che giocherà l’Eurolega”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Si separano consensualmente le strade di Achille Polonara e della Dinamo Banco di Sardegna.

L’annuncio è arrivato dallo stesso club biancoblu: “La società ha inteso dare al giocatore la grande opportunità di poter accettare la richiesta di un top club europeo che giocherà l’Eurolega e di poter continuare quel percorso di crescita che lo ha messo particolarmente in evidenza e sotto i riflettori in questi anni giocati in maglia Dinamo”, si legge nel comunicato.

“Ad Achille i più sinceri auguri da parte di tutta la società, che lo saluta con la certezza che saprà ancora una volta valorizzare al meglio il proprio talento e raggiungere grandi risultati”.