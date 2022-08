Como-Cagliari 1-1, Pereiro acciuffa il pareggio all’ultimo

Di: Maro Orrù - Foto Fb Cagliari Calcio

Finisce 1-1 la sfida tra Como e Cagliari, disputatasi ieri, 13 agosto, alle ore 20:45.

LA CRONACA Il primo Cagliari di Liverani (squalificato, in panchina il vice Bovo), vede Radunovic in porta, Di Pardo e Zappa sulle fasce, Obert e Goldaniga al centro della difesa, Makoumbou-Viola-Deiola trip di centrocampo, Desogus e Luvumbo ai lati di Pavoletti in attacco.

L’avvio è soft. La prima mezza occasione è del Como con Radunovic che esce sulla testa di Certo per smanacciare il pericolo. Al 10’ grandissima chance per il Cagliari: cross di Viola, colpo di testa a botta sicura di Pavoletti e miracolo del portiere del Como che respinge in corner. Al 13’ risponde l’ex Cerri che di tacco al volo con lo ‘scorpione’ manda alto di pochissimo. Al 19’ il Como passa in vantaggio con Mancuso che tutto solo da due passi mette dentro un passaggio arrivato dalla sinistra da Blanco. La reazione del Cagliari arriva al 25’ con un destro da fuori di Di Pardo che finisce di poco a lato. In generale una reazione molto blanda da parte dei rossoblù al gol del Como. Il primo tempo si chiude col vantaggio del Como per un gol a zero.

Alla ripresa le due squadre si ripresentano con gli stessi schieramenti. Al 51’ Obert è troppo leggero nell’intervento , Parigini gli soffia la palla, si invola verso la porta ma calcia addosso a Radunovic. Al 55’ escono Desogus e Deiola, entrano Nandez e Lapadula. Al 67’ fuori Pavoletti e dentro Pereiro. Cambiano gli interpreti ma il Cagliari in campo non riesce ad impensierire la porta di Guidotti. Altro ingresso in campo in casa rossoblù, all’84’ dentro Rog e fuori Viola. I ragazzi di Liverani tentato un assalto finale. Sei minuti di recupero. Como in dieci nel finale per l’infortunio di Bertoncini con i cambi esauriti. Al 93’ il Cagliari pareggia con un eurogol di Pereiro che la infila all’incrocio dei pali. Un lampo dell’uruguaiano nel nulla della ripresa. La partita si chiude così.