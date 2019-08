Cagliari, Maran: “Prevedibili e poco lucidi. Dispiace per il pubblico”

Le parole del tecnico rossoblù e di Nainggolan nel post partita di ieri

Di: Marco Orrù

Mister Maran, parecchio abbattuto, commenta così la sconfitta del Cagliari all’esordio contro il Brescia: “Abbiamo iniziato forte, come l’avevamo preparata poi ci sono state alcune azioni contingenti, come le azioni subite nel primo tempo, che non ci hanno fatto giocare una buona gara e ci hanno fatto sbagliare qualcosa. Ci siamo mossi tanto e questo però può essere un bene ma anche un male perché non abbiamo avuto continuità. Troppo prevedibili e poco lucidi in determinate circostanze, avremmo dovuto avere una pressione sull'avversario diversa. Abbiamo dato coraggio a loro che poi sono venuti fuori. Poi abbiamo creato troppe poche occasioni e in quelle che abbiamo creato, ripeto, non siamo stati lucidi. Nelle prime gare c'è sempre il rischio che l'avversario sia più fresco, anche l'anno scorso è successo. Ci dispiace aver perso davanti al nostro pubblico, ma sappiamo quello che dobbiamo fare.

In mixed zone si è presentato anche Radja Nainggolan: "Nel primo tempo avremmo dovuto fare gol e lì sarebbe stata un'altra partita. Loro erano pieni d'entusiasmo e non avevano niente da perdere in generale, noi volevamo fare bella figura e siamo partiti male. Però vorrei che non si esaurisse questo entusiasmo del pubblico che c’è attorno a noi, nemmeno dopo questa brutta sconfitta. Abbiamo giocatori nuovi e ci vorrà tempo per trovare i meccanismi giusti. A tratti abbiamo dimostrato di poter fare qualcosa, a tratti siamo usciti di testa e su questo dobbiamo lavorarci su".