Cagliari, ecco Lapadula: “Con voi per inseguire il traguardo”

Oggi la presentazione ufficiale del nuovo attaccante rossoblu

Di: Redazione Sardegna Live - foto Cagliari Calcio

Pomeriggio di presentazione ufficiale davanti ai media per Gianluca Lapadula, che nella sala stampa dell’Unipol Domus ha parlato del suo arrivo in rossoblù per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Fabio Liverani.

“Sono stato avversario in diverse occasioni, oggi vesto i colori rossoblù e ho tanta voglia di fare bene. Negli anni scorsi era stata paventata la possibilità di sbarcare in Sardegna, stavolta tutto si è concretizzato e non vedo l’ora di giocare le prime partite con i nuovi compagni. Sono felice di trovare Pavoletti, quando hai accanto gente così forte e di esperienza è tutto più semplice: siamo a disposizione per ogni soluzione che vorrà adottare il mister” ha detto.

Sulle questioni tattiche Lapadula ha detto: “Conosco mister Liverani dai tempi di Lecce, è un tecnico molto esigente con cui ho giocato sia nel 4-3-3 che nel 4-3-2-1. Per me è uno stimolo sostituire un calciatore di alto livello come Joao Pedro che a Cagliari ha fatto grandi cose, mi adatterò a ogni contesto tecnico-tattico, da punta centrale come accanto ad un altro centravanti. Il numero di maglia? Ho giocato sia con la 9 che con la 10. Non ho ancora deciso”.

Per il nuovo attaccante rossoblu il gruppo è di livello. “Viola è un amico, conoscevo tra gli altri anche Aresti, Deiola, Pavoletti. C’è uno zoccolo duro importante in un mix di esperienza e giovani validi, con ottime qualità per fare bene. La prossima sarà una Serie B di alto livello, sarà divertente giocarsela e importante partire con lo spirito giusto. Guardiamo in casa nostra, non agli avversari, e costruiamo il nostro percorso. Ai tifosi dico di starci vicini, possono essere l’arma in più, con loro sono convinto che possiamo raggiungere i traguardi che stiamo inseguendo”.