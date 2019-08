Cagliari-Chievo 2-1, vittoria con sofferenza in Coppa Italia

Primo tempo spettacolare, ripresa in affanno

Di: Marco Orrù

Primo tempo spettacolare, ripresa in affanno. Il Cagliari vince 2-1 col Chievo grazie ai gol di Joao Pedro e Rog e passa il turno in Coppa Italia. I rossoblù hanno però finito il match in sofferenza disputando una ripresa col fiatone, con i gialloblù che hanno rischiato in un paio di occasioni di pareggiare, soprattutto con Stepinski all’ultimo minuto.



E dire che la partita si era messa subito comoda per Pavoletti e compagni, grazie al gol di Joao Pedro al 7’, che ha approfittato della respinta dopo la traversa di Ionita. A metà primo tempo è arrivato poi il raddoppio del neo acquisto Rog, bravo a sferrare un siluro all’incrocio. L’episodio che cambia la partita arriva al 41’ quando Rafael si fa espellere per aver colpito la palla con la mano fuori dall’area; fuori Birsa e dentro il terzo portiere Aresti, vista l’indisponibilità di Cragno.

L’estremo difensore sardo ha un’incertezza sulla punizione susseguente all’espulsione, regalando di fatto la palla a Pucciarelli che accorcia le distanze. Nella ripresa il Cagliari va in sofferenza, anche in debito d’ossigeno, ma porta a casa la partita. Buono l’esordio di Nainggolan e del sardo Pinna a destra.

(foto da Fb, Cagliari Calcio)