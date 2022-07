Alessia Orro, un compleanno indimenticabile: la sua Italia vince la Volley Nations League e lei è la miglior palleggiatrice

Al suo rientro in Sardegna festa con amici e parenti

Di: Redazione Sardegna Live

Il regalo se l’ha fatto da sola conquistando con la maglia della Nazionale la Nations League e aggiudicandosi il titolo di miglior palleggiatrice del torneo.

Un meritato trionfo quello di Alessia Orro, 24enne (da ieri), di Narbolia, inseguito e raggiunto all’interno di un percorso intriso di impegno, dedizione e sacrifici.

L’Italvolley femminile è nella storia. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno battono il Brasile con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22 i parziali) e per la prima volta si sono aggiudicate la Volley Nations League.

“Sono felicissima della squadra, di questa vittoria perché ce lo siamo meritate tanto e siamo nella storia - ha detto Alessia Orro -. Siamo state brave a raggiungere questo obiettivo. Non penso tanto al riconoscimento personale perché sono felice della vittoria della squadra: tanta fatica, tanto sforzo sono stati ripagati con questa vittoria”. La testa della palleggiatrice è già ai Mondiali che si disputeranno tra settembre e ottobre: “Non vedo l’ora di far vedere ancora una volta quanto siamo forti”.

Intanto, dopo la vittoria con il Brasile, Alessia Orro è rientrata in Sardegna dove ha festeggiato ieri il suo 24esimo compleanno con amici e parenti. “Grazie a tutti per gli auguri e a queste persone speciali che hanno reso il mio compleanno fantastico”, ha scritto la giocatrice su Instagram in un post accompagnato da alcune foto.