Olbia. Lukaku si allena al Nespoli, e la società ironizza: "A questo punto pensiamoci"

Il centravanti dell'Inter prepara la nuova stagione in Sardegna, prima del raduno con la squadra. Con lui anche il portiere nerazzurro Onana

Di: Redazione Sardegna Live

Romelu Lukaku prepara la nuova stagione con l'Inter. Il centravanti nerazzurro, dopo la breve (e infelice) esperienza in Inghilterra, con la maglia del Chelsea, è tornato in Italia, dove meglio è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Il calciatore belga è già al lavoro per raggiungere il top della condizione e, viste le vacanze in Sardegna, dopo aver calcato i campi di Arzachena i suoi allenamenti si sono spostati allo stadio Bruno Nespoli di Olbia.

Insieme a lui il nuovo compagno di squadra, André Onana, portiere dell'Inter arrivato dall'Ajax. Fra corse, allenamenti fisici e sedute tecniche individuali, i due professionisti non sono certo passati inosservati, e c'è chi dalle strade lancia un urlo a "Big Rom": "Facci vincere lo scudetto, ce l'hai promesso!".

La stessa società gallurese ha ironizzato sugli allenamenti degli inaspettati ospiti. Sui social ha infatti ricondiviso un post Instagram dell'attaccante, in procinto di allenarsi al Nespoli. "A questo punto pensiamoci, boh", ha commentato l'Olbia, lasciando scherzosamente intendere la possibilità di un acquisto del calciatore.

Ultime sgambate per l'attaccante in Sardegna, che già domani, 8 luglio, dovrebbe presentarsi alla prima seduta alla Pinetina, agli ordini di Simone Inzaghi, per preparare la nuova stagione che partirà già il 13 agosto, vista la lunga pausa per i campionati mondiali in Qatar che quest'anno si svolgeranno fra novembre e dicembre.