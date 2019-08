Torres, annunciati gli arrivi di Guarino e Wilson Cruz

Lascia i rossoblu il difensore Alberto Cossentino

Di: Antonio Caria

Continua la campagna acquisti della Torres. La Società sassarese ha, infatti, annunciato gli acquisti di Vincenzo Guarino, difensore classe 1995, e dell’attaccante Wilson Cruz, classe 1985.

“Sono felice di tornare in Sardegna – queste le parole di Guarino – perché quando sono andato via mi sono portato dietro il ricordo di persone e di una terra meravigliosa. Della Torres ho in testa una bellissima immagine della tifoseria. Parlo di 6 anni fa, quando io militavo nell’Arezzo in serie C e vennero davvero in tanti in trasferta per seguire la squadra in quella partita che finì 0-0. Le mie caratteristiche? Io credo nel temperamento, nella voglia di lavorare e sudare”.

“Sono felice di aver firmato con una grande società – così Wilson Cruz – in una grande piazza. In queste settimane, ho avuto tante richieste in diversi club, ma mi piaceva molto l’idea di venire qui e vestire questa maglia che ha tanta storia. Ho parlato con il presidente Sechi, con il direttore, mi è piaciuto il progetto e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione del mister che conosco bene come allenatore. Come mi definirei? Un guerriero, un “battagliadore”, uno che fa tutto per la vittoria e la maglia. I gol sono la conseguenza di un buon lavoro di tutti”.

Brutte notizie, invece, per il difensore Alberto Cossentino, costretto a lasciare la Torres per problemi fisici.

“Con tristezza devo lasciare questa società e il gruppo – ha sottolineato – e devo ringraziare lo staff medico per avermi aiutato in questi giorni. La gravità della mia situazione, di cui nessuno era a conoscenza e io per primo, poteva assumere conseguenze più gravi. Mi auguro di poter riprendere subito dopo l’operazione e se la società vorrà mi metterò a disposizione perché qui ho sempre trovato amici. Auguro il meglio a tutti e spero sia solo un arrivederci”.