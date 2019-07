60 anni di storia Dinamo: una mostra con tutte le maglie

La Società chiama a raccolta tifosi, appassionati ed ex giocatori per una raccolta di canotte di gara

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Da San Giuseppe sino ai vertici della pallacanestro europea: il sogno di un gruppo di studenti partito dal campetto di una scuola elementare a Sassari è cresciuto anno dopo anno fino alla conquista di trofei in campo nazionale ed internazionale.

La Dinamo Banco di Sardegna compie 60 anni e per l’occasione, in attesa della nascita del museo societario, la società del Presidente Stefano Sardara sta lavorando alla realizzazione di una mostra temporanea ed è alla ricerca delle canotte da gara indossate sin dai primi anni di attività. Dalle sfide al Meridda, passando per il campo del Coni fino ad arrivare ai decenni più recenti sul parquet del PalaSerradimigni.

L’appello è rivolto a tifosi ed appassionati ma anche ex giocatori, chiunque fosse in possesso di maglie da gioco, utilizzate nel corso degli anni, potrà contattare la società all’indirizzo di posta elettronica daesu1960@dinamobasket.com indicando nome e cognome del proprietario, stagione della maglia e allegare contestualmente una foto del cimelio di cui è in possesso. T

Coloro che scriveranno saranno successivamente ricontattati per poi procedere all’esposizione delle stesse. Qualora qualcuno sia poi in possesso di altri cimeli, oggetti o ricordi storici potrà segnalarlo alla società tramite lo stesso indirizzo email indicando i propri riferimenti.