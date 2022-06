Judo: Gigliotti vice campione al Gran Prix Vittorio Veneto

Il judoka nuorese si è arreso solo in finale contro un avversario maltese

Di: Redazione Sardegna Live

Buon risultato per il judoka nuorese Edoardo Gigliotti al Gran Prix Nazionale Vittorio Veneto, a Bassano del Grappa. Unico atleta sardo in gara, Gigliotti è arrivato secondo, vincendo due incontri e perdendo solo in finale contro un avversario maltese. La gara in terra veneta era valevole per la Ranking List Nazionale per poter partecipare ai ritiri della Nazionale.