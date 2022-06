Berrettini, che sfortuna: positivo al Covid, salta Wilmbledon

Il tennista romano era uno dei grandi favoriti. Un tampone positivo a poche ore dall'esordio lo costringe al forfait: "Non ci sono parole per descrivere il dispiacere che provo"

Di: Redazione Sardegna Live

Beffa per Matteo Berrettini, costretto dare forfait a Wimbledon per via di una riscontrata positività al coronavirus. Il tennista italiano, già finalista nell'edizione 2021 (persa poi contro Novak Djokovic), è infatti risultato positivo al test a poche ore dal debutto.

Berrettini era uno dei grandi favoriti per lo Slam londinese, e alle 14 di questo pomeriggio avrebbe dovuto esordire sfidando il cileno Cristian Garin. Ad annunciarlo, attraverso un post sui social, è stato lo stesso tennista romano.

"Non ho parole per descrivere il mio dispiacere", ha scritto lo sportivo. "Il sogno per quest'anno è sfumato, ma tornerò più forte di prima".