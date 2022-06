Cragno lascia il Cagliari, passa al Monza di Berlusconi

Il portiere toscano lascia Cagliari dopo 8 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Alessio Cragno saluta il Cagliari e rimane in Serie A. L'estremo difensore toscano, infatti, saluta i rossoblù dopo otto anni (era arrivato in Sardegna nel 2014) per passare al Monza di Silvio Berlusconi neopromosso nella massima serie.

Il portiere nel giro della nazionale ha già sostenuto le visite mediche con il club brianzolo: "Sono andate bene, ora manca solo la firma ma è tutto a posto" ha commentato dopo i test. Cragno è stato scelto da Galliani: "Ha fatto la storia del calcio italiano, la sua chiamata mi ha fatto piacere. Ora andiamo a firmare. Forza Monza!".

L'ormai ex numero uno del Cagliari si trasferisce al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club biancorosso e ha firmato un contratto fino al 2026 (uno più tre) da poco più di un milione di euro all'anno.