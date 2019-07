Dinamo, Mastef Medical partner sino al 2023

I soci: “Un grande onore poter affiancare i biancoblu per altri quattro anni”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato il rinnovo della partnership per i prossimi quattro anni con Mastef Medical, azienda leader nella commercializzazione di prodotti professionali per la medicina sportiva, della riabilitazione fisioterapica, della diagnostica, della preparazione fisica e della valutazione finale.

"Per noi è un grande onore poter affiancare la Dinamo Banco di Sardegna per altri quattro anni. La partnership della nostra azienda, particolarmente legata al territorio sardo, con un’eccellenza dell’Isola come la Dinamo non può che essere motivo d’orgoglio – hanno dichiarato i soci -. Quando nel 2014 abbiamo avuto il primo contatto con il club del presidente Sardara abbiamo capito che era un’opportunità da cogliere immediatamente. Lavoriamo principalmente con atleti e squadre sarde di diverse discipline, non solo con le prime squadre ma anche con i centri di formazione e le scuole calcio. Poter mettere la nostra professionalità a disposizione dello staff Dinamo che segue atleti professionisti, con esperienze a livello mondiale, è un importante stimolo per migliorare ogni giorno di più per garantire una qualità sempre maggiore”.