Cagliari-Leeds 1-1, Birsa la sblocca poi gli inglesi recuperano: buon test per Maran

Ottima l’intesa tra Pavoletti, Birsa e Joao Pedro, mentre si conferma il solito Cragno, una saracinesca

Di: Marco Orrù

Il Cagliari, nell’amichevole contro il Leeds alla Sardegna Arena, pareggia 1-1 col Leeds, portandosi a casa buone sensazioni, soprattutto per il primo tempo giocato. Vantaggio rossoblù con Birsa dopo un quarto d’ora e pareggio su rigore degli inglesi a inizio ripresa. Buona la prova del neoacquisto Rog e del quasi debuttante Oliva. Ottima l’intesa tra Pavoletti, Birsa e Joao Pedro, mentre si conferma il solito Cragno, una saracinesca. Proseguirà ora con le amichevoli in Germania il precampionato del Cagliari.



LA CRONACA



Per l’amichevole alla Sardegna Arena, mister Maran propone subito dal 1’ il neo acquisto Rog, accanto ad Oliva, visto solo nelle amichevoli. In attacco la solita coppia Pavoletti-Joao Pedro con Birsa alle spalle.

Davanti ad un pubblico scarno, la partita inizia a ritmi abbastanza bassi e con le due squadre che provano studiarsi. La prima occasione è del Leeds, ma il destro a incrociare di Klich finisce a lato. Al 14’ il Cagliari passa in vantaggio: bella combinazione Pavoletti-Birsa, velo di Joao Pedro e sinistro vincente dello sloveno. Al 21’ bella azione personale di Rog, palla filtrante per Birsa che col sinistro a giro non riesce a superare un super Casilla nella circostanza. Al 25’ Cooper per il Leeds va vicino al gol, ma tutto è fermo per posizione di fuorigioco. Al 30’ pericoloso cross di Lykogiannis con la palla che attraversa l’area di rigore senza che nessuno intervenga. Al 36’ prima il Cagliari chiede un rigore per fallo su Rog non sanzionato dall’arbitro, poi rischia di subire il pareggio sul capovolgimento di fronte, ma Bamford calcia a lato. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

Rossoblù rivoluzionati all’intervallo, con 7 giocatori cambiati da mister Maran. Subito, però, arriva il rigore per il Leeds per un fallo di Bradaric a centro area: trasforma Hernandez per il pareggio degli inglesi. La risposta del Cagliari è un colpo di testa di Oliva ben parato da Casilla. Al 24’ Cerri solo davanti a Casilla spara alto di testa. Partita a ritmi molto più bassi nella ripresa. Un minuto dopo Cragno con un miracolo nega il gol alla squadra inglese. Al 40’ espulso Phillips del Leeds per un duro fallo su Pinna. La partita si conclude così, col punteggio di 1-1