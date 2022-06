Kickboxing. Elisabetta Canalis vince al debutto

"È stata un’esperienza divertente e faticosa ma che mi ha dato tantissimo"

Di: Redazione Sardegna Live - Foto: Instagram Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Rachele Muratori si sono sfidate ieri, sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, per la 12/a edizione di 'The Night of Kick and Punch', gala dedicato agli sport da ring, che quest'anno ha avuto come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l'avversario con calci, pugni e ginocchiate.

L'ex velina sassarese, 43 anni, per la prima volta sul ring, ha tirato fuori tutta la sua grinta e determinazione, mettendo a tappeto l’avversaria, Rachele Muratori, anche lei al suo esordio, bolognese di 21 anni.

“Ieri ho vinto il mio primo match di kickboxing, è stata un’esperienza divertente e faticosa ma che mi ha dato tantissimo. Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente cambiato la vita come Angelo Valente che con il suo sacrificio la sua passione e la sua professionalità mi ha incoraggiato a salire sul ring ieri sera. Se Angelo non avesse creduto in me non avrei mai fatto questa pazzia”, ha scritto sui social Elisabetta Canalis. “La categoria in cui ho combattuto contro è stata di Low Kick”, ha sottolineato la showgirl che ha continuato il post con una serie di ringraziamenti.

La Canalis pratica la kickboxing da parecchi anni e quando si trova in Italia (la sua vita si svolge tra Milano e Los Angeles) si allena con Angelo Valente, che prima di diventare un tecnico molto stimato nell'ambiente di questa disciplina è stato campione del mondo.