Rombo di motori: il 3 e 4 agosto il quarto slalom Città di Cossoine

L’evento è organizzato dall’Asd N.T.C. Racing in collaborazione con il gruppo motori Tula e il comune

Di: Antonio Caria

Spazio ai motori il 3 e 4 agosto nel Meilogu. Grazie all’intenso lavoro dell’Asd N.T.C. Racing Cossoine, in collaborazione il gruppo motori Tula e il comune, è stato possibile organizzare il quarto slalom “Città di Cossoine”, manifestazione che, negli scorsi anni, ha visto partecipare piloti del calibro di Franco Lasia, Uccio Magliona, Giovanni Cuccheddu, Salvatore Giagu, Angelo Fois e i locali Lino Sotgiu, Fausto Patta, Ottavio Secchi e Gianmarco Nurra.

Il programma prevede, nella giornata del 3, dalle 16.00 alle 20.00, in via Vittorio Emanuele 75, le verifiche sportive. In via Vittorio Emanuele 79, dalle 16.30 alle 20.30, si terranno quelle sportive. Seguirà, alle 21.00, la pubblicazione dell’elenco dei verificati.

Il 4, alle 09.30, partirà la ricognizione mentre alle 11.00 partirà la prima manche. Alle 15.00 saranno esposte le classifiche mentre le premiazioni sono in programma alle 17.00. il tracciato sarà quello della vecchia strada Pozzomaggiore-Cossoine.

Le iscrizioni si chiuderanno il 29 luglio. Maggiori informazioni al numero 079718120, all’indirizzo di posta elettronica asdgruppomotoritula@tiscali.it o nel sito internet www.gruppomotoritula.com.