Torres, firmato un rapporto di collaborazione con lo studio Fisioterapico Beta

L’accordo prevede il monitoraggio e la cura delle scuole calcio, settore giovanile e prima squadra

Di: Antonio Caria

Un monitoraggio costante dei tesserati rossoblù attraverso figure specializzate in ambito sportivo. È quanto prevede l’accordo di collaborazione siglato ieri tra la Torres e con lo Studio Fisioterapico Beta di Sassari per la stagione sportiva 2019/2020.

Il gruppo di professionisti composto da uno staff di fisioterapisti e medici, si occuperà di tutto il mondo Torres, dai Micro alla Prima squadra rossoblù.

Nato nel 2001, grazie alla collaborazione tra il dott. Ugo D’Alessandro, Fisioterapista ed Osteopata, ed il Dott. Pier Damiano Mulas, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, lo studio Beta è uno dei punti di riferimento in tutta l’isola per patologie ortopediche, neurologiche, reumatologiche, respiratorie, da esiti di traumi o di infortuni, e vanta numerose collaborazioni con Società calcistiche.

Nel 2013 è stata inaugurata la sede di Tempio mentre dal 2016 è operativa anche la sede di Olbia.