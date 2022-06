Sassari. E' febbre da Torres: oggi alle 20,30 la finale playoff di Serie D

Ospite al Vanni Sanna l'Afragolese. Dopo sei anni dall'ultima volta i sassaresi tornano a disputare la finale playoff

Di: Giammaria Lavena

Tutto pronto per la finale playoff di Serie D. Questa sera, alle 20,30, la Torres scende in campo allo stadio Vanni Sanna di Sassari, dove affronterà l'Afragolese. Sei anni dopo il 29 maggio 2016, quando l'Olbia fece il colpo grosso battendo i sassaresi in casa, la Torres ha una nuova, ghiottissima, chance per salire in Serie C.

La grande finale arriva al culmine di un ottimo campionato, nel quale la Torres ha conteso per lungo tempo il primo posto al Giugliano, salvo poi perdere la seconda piazza dopo il pareggio a reti bianche col Latte Dolce, chiudendo la stagione al terzo posto.

Ultima parte di stagione ricca di emozioni: dopo la sconfitta per 2-1 contro il Follonica in finale di Coppa Italia, gli uomini di Alfonso Greco si sono rimboccati le maniche e hanno portato a casa la semifinale tutta isolana contro l'Arzachena, imponendosi per due reti a una grazie alla doppietta di Diakitè.

Adesso, forte di un posizionamento migliore, i sardi hanno la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. I sassaresi potranno contare su un'ulteriore vantaggio: nel caso in cui si dovesse arrivare al termine del secondo tempo supplementare col punteggio di parità, non si andrebbe ai rigori ma verrebbe assegnato il successo ai padroni di casa.

Ospiti, come detto, i campani dell'Afragolese, che in semifinale hanno ribaltato il pronostico trionfando sul Team Nuova Florida, posizionatosi secondo in classifica proprio davanti alla Torres. L'ultimo incontro fra le compagini finaliste risale al 24 aprile scorso, quando a Sassari finì 1-1 con gol di Diakitè e Longo.

Nel frattempo è febbre da Torres in città: le prevendite stanno andando a ruba nei vari punti vendita, e per stasera è atteso un Vanni Sanna gremito, in una sfida che dirà molto sul futuro della Torres, che non vuole porre fine a sogni e ambizioni. 

Foto Torres Sassari - Alessandro Sanna