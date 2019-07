Salvatore Deriu: “Il mio amore per la Polisportiva Bonorva”

Il capitano e attaccante vestirà biancorosso anche nella prossima stagione

Di: Antonio Caria

Se a Salvatore Deriu si dovessero porre le seguenti domande, già immaginiamo la sue risposte: Smettere di giocare a calcio? Non se ne parla proprio. Ti senti vecchio calcisticamente a 40 anni? No. Giocheresti in una squadra diversa dalla Polisportiva Bonorva? Mai.

Ed è proprio così, infatti: ancora una volta Salvatore Deriu stupisce tutti e a quarant’anni compiuti (classe 1979), il talentuoso attaccante ha deciso di rimandare ancora una volta il rito di appendere la scarpette al chiodo e di continuare la sua avventura con questa Società, di cui ormai è l’anima indiscussa.

Posso cambiare presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, ma non lui. 14 i campionati totali disputati con la sua Polisportiva: questo che si appresa a disputare sarà il settimo. 254 i goal fatti con questa maglia.

Queste le sue parole: “Son quello che ha segnato più di tutti con questa maglia. Il secondo dopo di me ne ha fatti 181 facendo gli stessi campionati miei”.

Un amore suo per il Bonorva che due anni fa, in un’estate un pò turbolenta per la Società, aveva espresso pubblicamente tutto il suo disappunto per la situazione invitando l’intero paese a dare una mano per il bene della Polisportiva.

Quali sono i suoi stimoli: “Ancora a 40 mi sento bene e non mi metto limiti sono a quando avrò la voglia di andare al campo a divertirmi e ad aiutare i giovani penso che giocherò”. Quest’anno sarà a disposizione del nuovo mister Lello Atzori. Quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo campionato di Promozione: “Una salvezza tranquilla, aiutare i giovani a crescere e fare 20 goal”.

Uno stimolo per il bomber e capitano sarà quello di giocare nello stadio appena rimesso a nuovo dal Comune di Bonorva, con il manto in erba sintetica.