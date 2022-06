Coppa Italia Serie D: sfuma il sogno della Torres. Battuta 2-1 dal Follonica

Mister Greco: "C'è tanto rammarico. I ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno dato tutto"

Di: Redazione Sardegna Live

L’ambito trofeo è andato ai toscani. La Torres torna in Sardegna dopo la sconfitta per 2-1 contro il Follonica nella finale di Coppia Italia Serie D.

La formazione isolana ha tentato il tutto per tutto per portare sull’Isola, per la prima volta, il tricolore. “C'è tanta delusione, ma questo deve essere un punto di partenza, non di arrivo", il commenta a caldo del Presidente Stefano Udassi. “Siamo tutti molto dispiaciuti – continua - ci tenevamo tantissimo a questa finale, a portare a casa un trofeo importante e prestigioso. C'è tanto dispiacere per l'ambiente, per il progetto che sta iniziando e per questi ragazzi hanno lottato tutto l’anno per questa maglia. Non è arrivata la vittoria, però questo non deve essere un punto d'arrivo, ma un inizio per avere ancora più fame”.

"C'è tanto rammarico, trasformiamo la delusione in energia positiva per domenica", le parole dell’allenatore Alfonso Greco al termine della finale di Coppa Italia. “Dispiace per i ragazzi – continua il mister - perché hanno fatto una grande partita secondo me, hanno dato tutto, non abbiamo nulla da riprovarci. Un grande secondo tempo, ma si sa che queste partite possono essere decise anche da un episodio. C'è tanto rammarico, ripeto, ma ora dobbiamo essere bravi anche a recuperare energie per domenica e a trasformare questa rabbia in energia positiva”.

Us Follonica Gavorrano-Torres 2-1

Follonica Gavorrano: Ombra, Coccia, Dierna, Del Rosso, Grifoni (30' st. Gasco), Origlio (1' st. Berardi), Liurni (35' st. Fontana), Mugelli (20' st. Syylla), Barlettani (30' st. Arduini), Ampollini, Giustarini. A disposizione: Vivoli, Bruni, Fremura, Lo Sicco. Allenatore: Marco Bonura.

Torres: Garau, Rossi (30' st. Mignogna), Pinna (43' Mukaj), Antonelli, Ferrante, Bianchi, Masala (9' st. Sabatini), Turchet (35' st Tesio), Pinna, Ruocco, Diakite. A disposizione: Salvato, Gurini, Maganuco, Demartis, Cani. Allenatore: Alfonso Greco.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Alessandro Cassano di Saronno Quarto uomo: Silvio Torregiani di Civitavecchia.

Marcatori: 20' Origlio, 38' Ruocco, 17' Ampollini