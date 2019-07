La Fins elegge il nuovo direttivo, Gabrielli Cossu confermato presidente

Le elezioni si sono tenute lo scorso 7 giugno

Di: Antonio Caria

Lo scorso 7 giugno, nel corso della riunione che si è tenuta all’Exma di Cagliari, sono state rinnovate le cariche dirigenziali della Federatzione Isport Natzionale Sardu.

Restano invariati il Presidente e vice presidente, rispettivamente, Gabrielli Cossu e Franco Contu mentre il responsabile organizzazione ad interim sarà Massimeddu Cireddu, la tesoriera Lucia Tronci,, il responsabile della comunicazione Lucio Porcu, della comunicazione Stefania Campus e legale Matteo Pische.

Andrea Corda sarà il responsabile del progetto azionariato, Ruben Marano per i rapporti internazionali. Ferruccio Montis per il Merchandising e Franciscu Pala ricopirà l’incarico di Consigliere con delega alla cultura.Stefania Campus sarà anche la coordinatrice del progetto Natzionale Sarda de Bòcia.

“Il nuovo direttivo, composto da 11 soci, – rimarcano da Fins – è stato pensato per le prossime sfide che attendono la Federatzione dopo le esperienze casalinghe della Natzionale Sarda de Bòcia e la partecipazione al Mondiale della Natzionale di Hunter Field Target. In particolare dopo la partita con Corsica, la Federatzione ha voluto strutturarsi sia per far crescere il progetto della Natzionale Sarda de Bòcia, sia per farsi trovare preparata per l'ingresso delle nuove discipline”.