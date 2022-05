Sacchetti non è più il c.t. dell’Italia. Al suo posto Pozzecco

Decisione a sorpresa. Sacchetti: "Non me l'aspettavo"

Di: Redazione Sardegna Live

Poche righe per ufficializzare la chiusura del rapporto con Meo Sacchetti, in realtà già compromesso da tempo e tenuto in piedi con difficoltà. Separazione anticipata con la risoluzione dell’accordo contrattuale che cela in realtà un esonero vero e proprio da parte della Federazione. Al suo posto arriverà l'ex Dinamo Gianmarco Pozzecco.

“La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della Fip Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera”.

La risposta di Meo Sacchetti non si è fatta attendere via Twitter: "Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio. Non è dipeso da me e non me l'aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina".