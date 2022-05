Nainggolan dice no al Cagliari. “Ho troppo rispetto per me stesso”

Il problema è il rapporto con il presidente Tommaso Giulini

Di: Redazione Sardegna Live - foto Cagliari Calcio

Radja Nainggolan non tornerà al Cagliari per cercare di riportarlo in Serie A. Lo ha detto questo pomeriggio nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" su Radiolina e Videolina. "Io tornerei anche a piedi - ha detto il centrocampista belga collegato dalla sua casa di Anversa - e il cuore dice di tornare. La Serie B non sarebbe un problema, ma io volevo restare a Cagliari la scorsa estate: questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso".

Il problema è il rapporto con il presidente Tommaso Giulini: "Io sono stato sempre vicino alla squadra - ha detto Nainggolan - ho sentito Cossu (ex compagno di squadra e ora braccio destro del ds Capozucca), ho sentito il direttore (Capozucca). Ma Giulini non l'ho più sentito. Cagliari mi ha dato tanto. Ma ad Anversa ora sto bene, è stata la mia città per sedici anni, abbiamo conquistato la qualificazione in Conference, c'è un presidente che ha dei bei programmi. Ho sempre detto che magari tornerò prima o poi a Cagliari, chissà". Per il momento il Ninja è infortunato: "Mi dicono che ne avrò per due mesi - ha scherzato - ma per come sono io, me ne basterà uno. Spero di tornare in Sardegna almeno in vacanza".