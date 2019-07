Dinamo, arriva la conferma di Daniele Magro

Il centro padovano in biancoblu anche nella prossima stagione

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato la firma dell’atleta Daniele Magro anche per la prossima stagione.

Una conferma che arriva dopo una stagione straordinaria, conclusa con la vittoria della Fiba Europe Cup e con la finale scudetto persa solo a gara contro la Umana Reyer Venezia.

Magro è un lungo concreto e solido oltre a far valere le proprie qualità offensive sotto canestro è particolarmente utile anche in fase difensiva nel pitturato. Prodotto della Benetton Treviso, società con la quale ha debuttato in serie A nel campionato 2004-05, ha una grande conoscenza del campionato italiano grazie anche alle esperienze maturate a Venezia e Milano, squadra quest’ultima con cui nella stagione 2015-2016 ha vinto Coppa Italia e scudetto.