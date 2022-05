Sport. Tortu omaggia Chiellini: "Grazie di tutto, mi hai ispirato"

Le parole dell'atleta sardo sui social: "Da campioni e uomini come te si può solo imparare"

Di: Redazione Sardegna Live

"Giorgio, mio capitano. Prima di ringraziarti come tifoso, voglio farlo come sportivo. Il tuo modo di essere, di porti, di vivere tutti i giorni ti hanno reso uno degli atleti che più stimo al mondo. Inconsapevolmente mi hai ispirato e dato dei consigli facendomi apprezzare ancor di più il valore di essere sostenuto e circondato da tutta la mia famiglia nel fare quello che faccio". Sono le parole di Filippo Tortu, che sui social ha omaggiato il capitano della Juventus Girogio Chiellini, dopo l'addio ai binaconeri alla sua 17esima stagione.

"Da campioni e uomini come te si può solo imparare e me ne sono accorto ogni volta che ho avuto la fortuna di incontrarti - prosegue l'atleta sardo -. Da tifoso non posso invece far altro che ringraziarti per questi 17 anni passati a difendere la nostra porta, con la grinta e la tenacia che ti contraddistinguono. Quelle di un leader vero, capace di supportare i suoi compagni con una parola di conforto, un abbraccio, un semplice sguardo".

"Per me - conclude Tortu - tu sei il difensore bianconero, quello che da quando ho 6 anni ho visto sempre schierarsi in prima linea per difendere questi colori. Sei entrato di diritto a far parte della sua storia. Grazie per i trionfi e per le gioie, ma anche per le sconfitte. Non so cosa ti riserverà il tuo futuro, ma quel che è certo è che potrai sempre contare su un tifoso e un amico in più. Un grande abbraccio".