Trovato il corpo della calciatrice svizzera

La 24enne si trovava in barca con un'amica, quando per rinfrescarsi ha deciso di tuffarsi in acqua, ma non è più riemersa

Di: Redazione

È stato individuato a 204 metri di profondità nelle acque del lago di Como il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che sabato pomeriggio non era più riemersa dopo essersi tuffata in acqua per un bagno.

Si trovava in barca con un’amica, quando per rinfrescarsi ha deciso di tuffarsi in acqua. “Ho pensato a uno scherzo - ha detto la ragazza al quotidiano elvetico Blick -, credevo che lo facesse per spaventarmi e potesse riemergere dall’altro lato della barca. Ho gridato il suo nome, inutilmente”.

Dopo giorni di ricerche, il corpo della giocatrice della nazionale svizzera e dello Young Boys è stato trovato a un centinaio di metri dalla riva.

Sotto shock i parenti, gli amici e tutto il mondo del calcio.

Il suo grande amore per questo sport era nato da piccola e in un’intervista al canale Youtube “Credit Suisse Cup” aveva raccontato: “Il momento più bello della mia carriera? Il Mondiale in Canada del 2015, quando abbiamo giocato di fronte a 54mila spettatori. Mi viene la pelle d’oca al solo pensiero. Il calcio femminile sta crescendo, spero presto venga valorizzato come merita”.