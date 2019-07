Dinamo solidale, all’asta le maglie di questa stagione

L’appuntamento è per domani alle 20.00 nella Club House. Battitore d’eccezione Marco Bazzoni

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Si terrà domani alle 20.00, nella Club House societaria, l’asta di beneficenza organizzata da Dinamo e Fondazione Dinamo. In palio le divise da gioco dei biancoblu utilizzate in questa stagione.

il battitore d’eccezione sarà “Baz”, l’attore comico e artista Marco Bazzoni, che insieme a Ousmane Diop proporrà questi pezzi unici al miglior offerente.

Come sempre sarà data la possibilità di partecipare anche a chi non potrà essere presente in Club House, che potrà formulare la propria offerta telefonicamente seguendo la diretta Dinamo TV sulle pagine ufficiali biancoblu.

Il ricavato sarà devoluto aper gli importanti progetti sociali già in cantiere per la prossima stagione.