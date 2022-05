Salernitana-Cagliari 1-1, Altare tiene accese le speranze rossoblù all’ultimo secondo

Succede di tutto a Salerno: prima il vantaggio su rigore dei padroni di casa, poi un rigore annullato ai rossoblù e a due minuti dalla fine il difensore trova l'incornata del pareggio

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari pareggia 1-1 a Salerno contro la Salernitana con un gol di Altare al 99’ tenendo accese le speranze rossoblù almeno ancora per un'altra giornata. Il rigore di Verdi sembrava condannare la squadra di Agostini alla retrocessione ma la rete del difensore tiene aperta la corsa salvezza.

LA CRONACA

Per la prima di Agostini vanno in campo Cragno in porta, Ceppitelli, Lovato e Altare nei tre dietro, Bellanova e Lykogiannis sulle fasce, Rog, Grassi e Deiola in mezzo, Pavoletti con Joao Pedro davanti.

Avvio di gara teso e vibrante, con entrambe le squadre desiderose di venire avanti. Al 9’ Joao Pedro lancia in profondità Pavoletti che anticipa Sepe in uscita, ma il portiere dei campani torna facilmente sul pallone. Al 14’ Pavoletti in tuffo di testa sfiora il gol del vantaggio, palla fuori di un soffio. Al 21’ Joao Pedro salta Gyomber, ma il suo sinistro è facile preda di Sepe. Cagliari che domina la gara ma che non riesce a trovare il guizzo vincente. Ancora Joao Pedro in profondità per Pavoletti ma Sepe arriva prima in uscita. Al 32’ arriva il primo tiro della Salernitana in porta, ma il colpo di testa di Djuric deviato da Gyomber è innocuo. Nella seconda parte del primo tempo meglio la Salernitana, ma la prima frazione di chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Cagliari ritorna in campo con un buon piglio. Al 59’ fuori Rog e dentro Marin. Al 64’ pericolosa azione offensiva della Salernitana, ma il Cagliari respinge ogni assalto portato alla porta di Cragno. Al 65’ calcio di rigore per la Salernitana per fallo di Lovato su Kastanos: batte Verdi e segna. Cagliari in svantaggio. Al 71’ fuori Pavoletti e Deiola e dentro Keita e Pereiro. Al 76’ palo esterno di Grassi che col sinistro da fuori quasi beffa Sepe. Al 79’ fuori Ceppitelli e dentro Baselli. All’81’ Salernitana vicino al raddoppio con Ederson che di testa manda di poco a lato. Al 90’ Keita chiede un fallo da rigore per un intervento scomposto di Mazzocchi ma l’arbitro fa proseguire. Al 92’ Sepe esce male e fa fallo su Baselli: calcio di rigore per il Cagliari. Il Var richiama l’arbitro che toglie il rigore per un fallo di Lykogiannis sul portiere granata. Al 99’ gol del Cagliari con Altare che di testa su corner batte finalmente Sepe. La partita finisce così.

Foto Cagliari Calcio