Supercoppa 2019: in semifinale sarà Dinamo-Vanoli

Marco Spissu eletto miglior italiano dei play off

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Sono stati resi noti gli accoppiamenti della Supercoppa italiana 2019. La Dimano Banco di Sardegna di coach Pozzecco se la vedrà, in semifinale, in programma sabato 21 settembre al PalaFlorio di Bari, con la Vanoli Cremona, vincitrice della coppa Italia 2019.

I campioni d’Italia della Reyer Venezia affronteranno, invece, l'Happy Casa Brindisi, seconda classificata all'ultima Final Eight.

Intanto arriva un altro importante riconoscimento per la Dinamo: Marco Spissu è stato, infatti, eletto come miglior giocatore italiano dei play off. Un premio per il “Gigante Sardo” che, nelle scorse settimane, il mese scorso, ha firmato il prolungamento di contratto che lo legherà alla Dinamo sino al 2022.