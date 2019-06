Fabio Cossu ancora alla guida della Futsal Alghero

L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi

Di: Antonio Caria

La Futsal Alghero guarda alla prossima stagione con una certezza: Fabio Cossu. La notizia della conferma del mister è arrivata nei gironi scorsi. Un premio per il lavoro che ha portato avanti in questi due anni, centrando tutti gli obiettivi nelle competizioni PGS al primo e arrivando alla finale play-off di serie C2 con il migliore attacco nel secondo.

Un motivo di soddisfazione per la società algherese che è già al lavoro per allestire una rosa di primo livello in vista del prossimo campionato.