La Sardegna abbraccia la Dinamo, in cinquemila per il saluto ai Giganti

Tripudio ieri in piazza d’Italia per i biancoblu. Pozzecco: “Quattro mesi fa ero in un’isola sperduta. voi e questi ragazzi mi avete cambiato la vita”

Di: Antonio Caria

Una città e un’intera isola in piazza D’italia per salutare i giganti della Dinamo Banco di Sardegna. Un palcoscenico ideale e gremito come nelle migliori grandi occasioni.

Un bilancio finale di cinquemila persone che hanno atteso l’arrivo della squadra giunta nel cuore di Sassari per rendere omaggio e salutare i vice campioni d’Italia.

Dopo la presentazione di Valentina Sanna di Dinano Tv e dallo storico speaker del PalaSerradimigni Ico Ribichesu, il capitano Jack Devecchi ha salutato e ringraziato il popolo biancoblu non solo per l’accoglienza di questa sera ma anche per il supporto straordinario che non ha mai fatto mancare.

E stata poi Scott Bamforth, Ousmane Diop e Lorenzo Bucarelli, Dyshawn Pierre, Daniele Magro, Justin Carter, Stefano Gentile, Jaime Smith, Tyrus Mcgee, Rashawn Thomas, Achille Polonara e Jack Cooley, tutti profondamente emozionati e colpiti dall'abbraccio immenso della città.

A chiudere, il gigante di casa Marco Spissu: "Quello che vedo davanti a me è incredibile, straordinario, siete qui e così tanti – queste le sue parole -. Credo che una cosa del genere non si sia mai vista altrove”.

A ruota è seguito il saluto degli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, insieme con quello del preparatore fisico Matteo Boccolini prima dell’uscita del coach Gianmarco Pozzecco.

!Quattro mesi fa ero in un’isola sperduta a fare nulla, poi sono arrivato in quest’altra isola e voi e questi ragazzi mi avete cambiato la vita. Grazie – ha detto commosso.

Commovente il saluto del presidente Stefano Sardara e del direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese. “Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile – ha sottolineato il presidente biancoblu – rivolgendosi ai tifosi, così come non sarebbe possibile senza tutte le persone che in Dinamo lavorano dietro le quinte, che ci hanno permesso anche questa sera di poter organizzare tutto mentre noi eravamo via e che oggi voglio ringraziare di cuore. Ci vuole pazienza, non sempre si fanno le scelte più azzeccate e a volte le cose possono non andare come ci aspetteremmo ma si fa sempre tutto con la consapevolezza che ci siete voi e le tante persone che ci sostengono e che scelgono di condividere il nostro progetto”.