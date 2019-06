Dinamo sconfitta. Al termine della gara il pubblico di piazzale Segni esplode in un applauso commosso

Tutta Sassari si era riversata nelle piazze per seguire la partita davanti ai maxischermi

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo perde la finalissima per il titolo di campione d'Italia a Venezia. Un sogno finito nel peggiore dei modi per gli uomini di coach Pozzecco che si sono resi protagonisti comunque di una cavalcata esaltante.

Tutta Sassari, nella serata di ieri, si era riversata in strada per seguire Gara 7 davanti ai maxischermi installati in piazzale Segni e piazza Tola.

Nelle immagini del video in copertina il pubblico di piazzale Segni, al termine della sfida, omaggia i propri beniamini con un applauso commosso di ringraziamento e un urlo: "Dinamo! Dinamo! Dinamo!".