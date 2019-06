Dinamo, porta lo scudetto in Sardegna

Oggi alle 20.45 la sfida scudetto con Venezia. Domani in piazza d’Italia il saluto della squadra ai tifosi

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Ci ha fatto e continua a farci sognare la Dinamo Banco di Sardegna. Ora è arrivato il grande giorno: un 22 giugno che potrebbe essere ricordato per sempre nella memoria degli sportivi sardi e non solo.

I biancoblu di Gianmarco Pozzecco hanno la possibilità di portare a casa il secondo scudetto della sua storia, dopo quello della stagione 2014-2015. Un’intera isola sarà al suo fianco nell’inferno del Taliercio, dove questa sera si giocherà gara 7 di finale contro la Umana Reyer Venezia di coach De Raffaele.

Un tricolore che potrebbe coronare una seconda parte di stagione perfette, caratterizzata da un’incredibile serie di vittorie consecutive (22), e dalla vittoria in Fiba Europe Cup.

Pozzecco e i suoi metteranno tutta la loro forza per avere la meglio sugli orogranata. Servirà la perfezione assoluta. Ora, dopo la pausa di riflessione di ieri, la parola passa al campo, a quel parquet poco amato da Poz, ma che potrebbe dargli il suo primo scudetto da allenatore.

Domani in piazza d’Italia sarà comunque festa: alle 20.00, infatti, i Giganti si ritroveranno per un saluto a quei tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.