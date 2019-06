Dinamo, mantieni vivo il sogno

Stasera gara 6 di finale scudetto. Parola d’ordine: vincere

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La vittoria. Non ha altra scelta la Dinamo: vincere per portare la serie a gara 7 (sabato 22 giugno al Taliercio) oppure consegnare lo scudetto alla Umana Reyer Venezia.

Una sfida, quella in programma alle 20.45 in un Palaserradimigni sold out, in cui i biancoblu di coach Gianmarco Pozzecco metteranno tutta la forza che hanno in corpo, tutta l’adrenalina, la compattezza di un gruppo per continuare a inseguire il sogno chiamato scudetto.

Poz ha un solo dubbio: Stefano Gentile. il figlio di Nando proverà fino all’ultimo ad essere della partita dopo l’infortunio rimediato martedì scorso. Al fianco dei Giganti ci sarà un’intera isola che seguirà la gara anche nel maxischermo che sarà posizionato in via Nenni, ma anche nella club House di Cagliari, oltre che in tv.