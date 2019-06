Gara 6, domani Dinamo-Venezia sul maxischermo in Via Nenni

La decisione è arrivata dopo il sold out di tutti i posti disponibili al Palaserradimigni

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

PalaSerradimigni sold out anche per gara 6 di finale tra la Dinamo Banco di Sardegna e la Umana Reyer Venezia, in programma domani 20 giugno alle 20.45.

A questo proposito, la società del Presidente Stefano Sardara, di concerto con le istituzioni, ha organizzato l’allestimento di un maxischermo (a cura di RockHaus Blu Studio di Alberto e Paolo Erre), posizionato in via Pietro Nenni.