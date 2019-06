Dinamo-Venezia. Gara 6 è sold out

Oltre 24 ore di fila per un posto al PalaSerradimigni. Gli ultimi tagliandi a cinque ragazzi di Oliena

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Cresce l’attesa per gara 6 di finale tra la Dinamo Banco di Sardegna e la Umana Reyer Venezia, in programma domani alle 20.45. Una sfida che si giocherà in un PalaSerradimigni sold out.

I tifosi hanno fatto più di 24 ore di fila per conquistare un posto al palazzetto e sostenere la formazione di coach Gianmarco Pozzecco. Gli ultimi ad acquistare i tagliandi disponibili sono stati cinque ragazzi di Oliena arrivati in città nella giornata di ieri.