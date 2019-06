Dinamo sconfitta in gara 3: Gentile: “Una lezione che dobbiamo imparare”

Coach Pozzecco: “La serie è lunga”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Nonostante la sconfitta di ieri in gara 3 contro la Umana Reyer Venezia, la Dinamo Banco di Sardegna si prepara con grande motivazione a gara 4, in programma domani 16 giugno alle 20.45, sempre al Palaserradimigni.

Tra coloro che hanno parlato ieri a fine gara Stefano Gentile, 10 punti realizzati e il plus/minus più alto della squadra.“Penso sia abbastanza semplice come lettura, abbiamo cominciato tutti rilassati e loro al contrario son stati aggressivi soprattutto in difesa – queste le sue parole -. Abbiamo fatto il nostro per riprenderla, è una lezione dalla quale sicuramente impareremo. Siamo una squadra in cui nessuno ha mai giocato finali di questo livello, ci siamo innervositi quando le cose non andavo bene perdendo di vista ciò che in realtà avremmo dovuto fare Tutti hanno dato tutto come al solito, fa male perdere ma da questo impareremo. Dobbiamo dimenticarci il passato e concentrarci una partita alla volta”.

Per Coach Gianmarco Pozzecco “È stata un’altra grande partita. Complimenti a Venezia che ha giocato un’ottima gara, per quanto ci riguarda abbiamo avuto leggermente più pressione rispetto a Venezia. Giocare in casa ci ha responsabilizzato un po’ troppo e ad inizio partita abbiamo pagato con le percentuali al tiro basse conseguenza di ciò. Siamo stati bravi a rientrare dal -14 fino al pari ma non siamo riusciti mai a mettere il canestro del vantaggio, forse avrebbe cambiato le sorti della gara ma non fa niente”.

“La serie è lunga – ha concluso il “Poz” -. Dovranno batterci ancora due volte e se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo batterli tre. Voglio vedere i miei ragazzi sereni, è l’unico obiettivo che ho per la prossima gara. Oggi abbiamo visto un grande ultimo quarto, al Taliercio è difficile fare una quarta frazione intensa come quella di oggi, non ci sono colpevoli diretti ma tutti insieme dobbiamo far sì che la pallacanestro migliori”.