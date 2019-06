Gara 3: Dinamo ko, Venezia espugna il Palaserradimigni

La formazione di Pozzecco sconfitta per 76-73 e va sotto nella serie

Di: Antonio Caria (foto dinamo basket)

La Dinamo si fa battere in casa dalla Umana Reyer Venezia per 76-73 e va sotto per 2-1 nella Lba finale.