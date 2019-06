Febbre Dinamo, Palaserradimigni sold out per gare 3 e 4

Biglietti esauriti in poco più di due. Gli ultimi acquistati da una coppia di Telti

Di: Antonio Caria

Biglietti per Gare 3 e 4? Finiti in poco più di due ore. Il PalaSerradimigni sarà sold out sia oggi che domenica 16 giugno. In poche ore sono stati venduti i biglietti disponibili.

Ad acquistare gli ultimi tagliandi è stata una coppia di Telti arrivata a Sassari prima dell'alba.