LBA Finals. Dinamo, l’ora del riscatto

Stasera gara 2 al Taliercio. Obiettivo: vendicare la sconfitta in gara 1

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Una sconfitta, quella in gara 1, che lascia ancora l’amaro in bocca, specie per come si è sviluppata. Un 72-70 per la Umana Reyer Venezia arrivato dopo un vantaggio anche di +14 e troppi tiri liberi sbagliati, specie nel finale

Stasera la Dinamo dovrà avere in corpo tutta la forza e la compattezza del gruppo per battere la formazione di coach De Raffaele, pareggiare la serie di finale per poi cercare di vincere gare 3 e 4, in programma venerdì 14 e domenica 16 giugno al PalaSerradimigni.

La sfida, in programma al Taliercio alle 20.45, servirà anche per sfatare il tabù Venezia: proprio dalla sconfitta contro gli orogranata del 10 marzo ha avuto inizio la straordinaria serie di vittorie, 22, della Dinamo. Striscia di successi interrotta ancora dai lagunari.

La palla ora al campo, per tenere vivo il sogno chiamato scudetto.