Cagliari, dopo il disastro testa alla Juventus: da giovedì rossoblù in ritiro

I rossoblù devono rialzare la china, e per farlo servirà una grande prestazione contro la Juventus dell'ex Allegri

Di: Redazione Sardegna Live

Da giovedì prossimo il Cagliari andrà in ritiro al centro sportivo di Assemini, in vista della gara di sabato con la Juventus. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe partita dal direttore sportivo Stefano Capozucca.

Dietro la scelta non vi sarebbe alcun intento punitivo, ma la necessità di ritrovare concentrazione e di ricompattare il gruppo dopo la cocente batosta in Friuli contro l'Udinese, che ha rifilato ai rossoblù cinque reti.

Mazzarri riabbraccia Marin e Pavoletti, out una settimana causa Covid. Oggi allenamento regolare per Gagliano, ancora personalizzato per Ceppitelli. Il mister dovrà invece far a meno di Grassi, squalificato.

Per sostituire quest'ultimo si ipotizza anche un impiego dal primo minuto del lungodegente Marko Rog, anche se rimane un'opzione difficile vista l'entità dell'infortunio da cui rientra. Solo i prossimi giorni verranno fatti chiarimenti sulla formazione che proverà a strappare punti salvezza a Torino.