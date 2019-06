Lba finals. Gara 1, Dinamo battuta a Venezia

La formazione di Pozzecco sconfitta al Taliercio per

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Inizia male la serie di finale per la Dinamo Banco di Sardegna che si fa battere in gara 1 dalla Umana Reyer Venezia al Taliercio per 72-70.

Gara punto a punto, quella disputata dalle due squadre. Primo quarto praticamente alla pari. Nel secondo la Dinamo prova l’allungo e arriva avanti all’intervallo lungo. Nel terzo, primi sette/otto minuti a favore dei biancoblu che, però, subiscono la rimonta di Venezia. Nell’ultimo quarto, ancora equilibrio, ma la Reyer riesce ad avere la meglio.

Si replica mercoledì 12 giugno, sempre in Laguna.