Edoardo e Giovanni, i due gherradores nuoresi in Kazakistan per il World Gran Prix

I due fratelli fanno parte della A.S.D. Polisportiva Gigliotti di Nuoro

Di: Alessandro Congia

Praticano judo, lotta sambo (lotta russo) con l’obiettivo di divulgare e promuovere la Strumpa, la ‘nostra’ lotta sarda che oramai sta andando nel dimenticatoio.

Promuovono lo sport sin dai più piccoli dai 4 anni in su: loro sono i fratelli Edoardo e Giovanni Gigliotti, (nella foto in alto) della A.S.D. Polisportiva Gigliotti, presieduta dallo storico Giovanni Gigliotti e sono stati convocati dalla Federazione FIJLKAM a rappresentare l'Italia al World Gran Prix, che si terrà in Kazachistan dal 14 al 16 giugno 2019.

La loro lotta Belt Wrestling è una forma di lotta registrata storicamente tra le più antiche. Coinvolge i concorrenti che devono far cadere l'avversario afferrando la cintura molto simile alla nostra strumpa. Edoardo è stato eletto miglior lottatore Sardo Senior.