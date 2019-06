Porto Torres e l'Asinara in vetrina grazie al mondiale rally

Il 16 raggruppamento sul lungomare di Balai. Il 12 giornalisti stranieri in visita all'isola parco

Di: Antonio Caria

Anche Porto Torres e l’Asinara protagoniste del mondiale rally. In occasione della tappa del Campionato mondiale "Rally d’Italia Sardegna", la città sarà teatro, la mattina del 16 giugno, del raggruppamento tecnico sul Lungomare, nel belvedere di Balai, mentre mercoledì, 12 giugno, i giornalisti stranieri visiteranno l’isola dell’Asinara durante l’International Press Tour organizzato dall’Amministrazione comunale.

La promozione proseguirà anche ad Alghero, base del Rally: negli spazi espositivi dedicati, il Comune di Porto Torres, con la collaborazione degli operatori del settore, sarà presente per cinque giorni per pubblicizzare i beni culturali e ambientali della città e dell’Asinara.

"Un grande evento internazionale che si svolge nel territorio del Nord Ovest Sardegna si sta trasformando in una grande opportunità di promozione turistica per la nostra città" ha sottolineato l’Assessora al Turismo e allo Sport, Mara Rassu.

"I più grandi piloti di questa categoria attraverseranno Porto Torres la mattina di domenica 16 giugno, attorno alle 9:30. Transiteranno sul Lungomare – ha aggiunto l’Assessora – e si fermeranno nel bellissimo e panoramico Belvedere di Balai, luogo individuato dall’organizzazione per il raggruppamento tecnico. Prima della ripartenza per Alghero, sede della premiazione della tappa mondiale, sarà possibile per i cittadini partecipare alla sessione di autografi".

Un evento rilevante anche dal punto di vista del marketing.

"Abbiamo organizzato una giornata di visita dell’Asinara tutta dedicata alla stampa straniera al seguito della manifestazione. Ci saranno circa trenta giornalisti provenienti da diversi paesi d’Europa, dal Sudamerica e anche dal Giappone che produrranno materiale video e fotografico per carta stampata, social e tv. Attraverso la stampa potremo alimentare la conoscenza e la bellezza della nostra isola parco, legando sempre di più, anche a livello mediatico, il nome di Porto Torres all’Asinara" aggiunge il Sindaco Sean Wheeler. La campagna di marketing del Rally permetterà al Comune di Porto Torres di essere presente, inoltre, la prossima settimana negli spazi espositivi di Alghero, base della tappa mondiale.

"Attorno all’evento sportivo siamo riusciti a costruire delle enormi opportunità di visibilità, con il passaggio delle auto e dei piloti in città, il press tour all’Asinara e la presenza negli spazi espositivi. Tantissimi appassionati da tutto il mondo seguono questo avvenimento – ha concluso la Rassu – e avremo la possibilità di mostrare il meglio del nostro patrimonio culturale e ambientale ai visitatori e alla stampa specializzata".