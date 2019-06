LBA Finals: sarà Dinamo-Venezia

La squadra di coach De Raffaele ha avuto la meglio di Cremona degli ex Meo Sacchetti e Travis Dienere. Gara 1 in laguna lunedì 10 giugno

Di: Antonio Caria, www.dinamobasket.com

Finalmente la Dinamo Banco di Sardegna conosce la sua avversaria nella finale scudetto. Ieri sera si è giocata gara 5 tra la Vanoli Cremona degli ex Meo Sacchetti e Travis Diener e la Reyer Venezia.

È stata propria quest’ultima ad avere la meglio per 79-69. Una vittoria che chiude la serie sul 3-2 e dà la possibilità ai ragazzi di coach De Raffaele di contendersi lo scudetto contro la corazzata di Gianmarco Pozzecco.

Le prime due sfide si giocheranno sul parquet del Taliercio lunedì 10 e mercoledì 12, poi la serie si sposterà sull'Isola per le gare3 e 4 di venerdì 14 e domenica 16. Eventuale gara5 nuovamente in Veneto martedì 18, si tornerà al PalaSerradimigni solo in caso di gara6 giovedì 20, la "bella" con fattore campo a favore degli orogranata è in programma sabato 22 giugno.